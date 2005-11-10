Malen, il Cagliari per rilanciarti: contro i rossoblù cominciò il suo show con la Roma

Il Cagliari torna sulla strada di Donyell Malen, lì dove era cominciata una parte importante della sua storia con la Roma. Il 9 febbraio 2026 l'olandese realizzò all'Olimpico una doppietta contro i rossoblù, la prima delle sue sei marcature multiple in Serie A. Da allora il suo rendimento ha raggiunto numeri impressionanti: 24 gol in 30 presenze complessive con la maglia giallorossa. Malen aveva trovato la prima rete romanista tre partite prima, in trasferta contro il Torino, ma quella notte contro il Cagliari rappresentò la vera accelerazione. Adesso ritrova la stessa avversaria in un momento particolare: per la prima volta da quando gioca in Serie A arriva da tre partite consecutive senza segnare in campionato.

Malen non segna in Serie A dal 14 settembre, ma in Europa continua a colpire

Il digiuno riguarda però esclusivamente il campionato. Malen ha infatti realizzato nove gol nelle dieci partite stagionali disputate tra Serie A e Champions League e nelle ultime uscite europee ha segnato tre volte: doppietta contro il Real Madrid e rete contro lo Slovan Bratislava. In campionato, invece, l'ultima esultanza risale al 14 settembre contro il Torino. Il ritorno del Cagliari può dunque rappresentare l'occasione ideale per interrompere l'astinenza e rilanciarsi anche nella corsa alla classifica marcatori. Gasperini aspetta soprattutto i suoi gol per alimentare le ambizioni di una Roma che continua a cercare nuove soluzioni nel reparto offensivo.

Gasperini cambia ancora: Malen con Soulé e Mora, ma c'è anche l'idea Castro

Proprio l'attacco continua a essere un laboratorio per Gian Piero Gasperini. Contro il Napoli si è vista per la prima volta anche la coppia Malen-Castro, con l'argentino entrato nella ripresa, e i due sono stati provati nuovamente insieme in allenamento. Una soluzione che potrebbe essere riproposta, dall'inizio o a gara in corso, anche se per la sfida contro il Cagliari il tecnico prepara il sesto attacco differente in dodici partite. L'idea è un terzetto finora mai schierato dal primo minuto, formato da Malen, Soulé e Mora: dribbling, velocità e qualità alle spalle e intorno al centravanti olandese. Per Malen, però, il filo conduce inevitabilmente a quella doppietta di febbraio. Nello stesso stadio e contro lo stesso avversario proverà a riaprire il conto dei gol in Serie A.