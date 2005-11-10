Duello FIGC Malagò-Galliani: a caccia dei voti degli indecisi, oggi riunione tra 14 club

La lotta per la Federcalcio entra nel vivo. Uno scontro a due fra Giovanni Malagò, attuale commissario della FIGC, e Adriano Galliani, candidato che nelle ultime settimane sta sempre prendendo più campo. Gli occhi sono puntati ovviamente sulla Lega di Serie A che dovrà decidere quale dei due appoggiare e la lotta politica si appresta ad essere molto serrata.

Chi per Malagò, chi per Galliani

E’ indubbio che c’è una spaccatura all’interno dei presidenti del massimo campionato con l’ex numero uno del CONI che per il momento è appoggiato da Napoli, Roma, Bologna e Monza mentre per l’ex amministratore delegato del Milan e dei brianzoli ci sarebbero Inter, Atalanta, Como e Sassuolo. Ora ovviamente si trattata di andare a caccia dei club indecisi per cercare di guadagnare voti importantissimi per arrivare alla vetta del calcio italiano.

Oggi un incontro informale

Nella giornata di oggi, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarà un incontro informale da remoto fra alcune società della Serie A. Tutte meno Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli e Lazio.