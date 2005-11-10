Genoa, domani la sfida alla Juventus: occhi su Ehizibue. La situazione dell'infermeria

Genoa, domani la sfida alla Juventus: occhi su Ehizibue. La situazione dell'infermeriaTMW
Andrea Piras
Meno uno alla sfida contro la Juventus. Dopo il successo di domenica scorsa contro il Venezia, importantissimo per le zone basse della classifica, il Genoa tornerà in campo domani sera al "Ferraris" contro gli uomini di Spalletti. Una sfida insidiosa per la squadra di De Rossi che però arriva con il morale alto dopo il secondo successo in tre partite, e il secondo consecutivo fra le mura amiche. Il tecnico rossoblù si appresta ad affrontare il suo maestro ed ex tecnico ai tempi della Roma con qualche ritorno in gruppo ma anche con diverse incognite.
Meichtry con due allenamenti in più
Partendo dalle buone notizie, oltre a Wiafe che non ha riscontrato lesioni muscolari, c'è la crescita di Ethan Meichtry, convocato per l'ultima sfida contro gli uomini di Nicola, e con due allenamenti in più sulle gambe. Da valutare in queste ore invece Kingsley Ehizibue che si era fermato prima della trasferta di Roma per un problema muscolare.
I prossimi rientri
Per quanto riguarda gli altri in infermeria molto probabilmente si andrà a verso le prossime due partite. Per quanto riguarda Djibril Sow potrebbe recuperare per la gara di Lecce mentre Elias Havel punta al ritorno in campo prima della sosta contro il Milan.