Capello: "Inter la favorita per lo scudetto. Lazio, Gattuso sta facendo qualcosa di straordinario"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto sottolineando però la forza dell'Inter: "Ho sempre sostenuto fosse la favorita, la squadra più attrezzata per lo scudetto e al momento non ho ragioni che mi convincano del contrario. Vedere però tutta Milano e tutta Roma lassù mi fa piacere e mi riporta al mio passato".

Su otto partite, in cinque la squadra di Chivu è andata sotto: "Da una parte è un segnale di grande forza, dall’altra un campanello d’allarme, soprattutto se si pensa all’Europa. In Champions League non è facile rimontare, perché le altre non calano di ritmo come capita di sovente qui in Italia. E infatti a Chivu contro Real Madrid e Bruges il ribaltone non è riuscito".

In testa con i nerazzurri c'è la Lazio: "Gattuso sta facendo qualcosa di straordinario, inutile giraci attorno. E badate bene, non c’è nulla di casuale nei 7 successi della Lazio in 8 giornate. Anzi, gioca un calcio che mi piace, senza troppi ghirigori inutili, andando sempre in verticale non perdendosi in tocchi che rendono la manovra farraginosa". Fra i meriti di Gattuso, secondo Capello, c'è di essere riuscito "nell’impresa di recuperare tanti elementi della rosa che sembravano persi per la causa biancoceleste".