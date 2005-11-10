Allegri e Spalletti, due lavori in affanno: costruire o gestire, nessuno convince

«Dopo 11 giornate, nel confronto tra il lavoro di Allegri e quello di Spalletti, preferisco quello del tecnico della Juventus. Il Napoli, come rosa, è nettamente superiore: arriva da vittorie e piazzamenti importanti, quindi poteva fare meglio. Spalletti, nonostante i problemi, ha dato un’impronta alla squadra. Nella Juventus vedo un lavoro diretto a costruire una squadra, mentre nel Napoli individuo un operato finalizzato a gestirla».

Queste le parole dell'allenatore Giovanni Mussa durante Maracanà.

Nella riflessione sul lavoro svolto dai due tecnici in questo avvio di campionato, ha colpito questo passaggio, soprattutto perché arriva da un allenatore. Senza entrare nella stucchevole diatriba tra giochisti e risultatisti, che non appartiene al calcio, perché tutti vogliono vincere, magari attraverso idee e percorsi differenti, Mussa mette in evidenza una diversità di approccio tra i due tecnici che è difficile da contraddire.

In effetti, Spalletti, nel suo percorso alla Juventus, ha cercato di dare un gioco alla squadra, ma questo si è visto soltanto a sprazzi. Dal suo arrivo a oggi, la Juventus non sembra essere cresciuta molto sotto questo profilo. È più corretto dire che il rendimento è rimasto sostanzialmente simile. Non si può parlare di un netto miglioramento e il mercato, del resto, non ha certo contribuito a rafforzare la squadra.

Allegri, al Napoli, dopo gli anni di Conte, durante i quali il gruppo è stato sottoposto a un lavoro molto intenso, aveva il compito di gestire una squadra comunque forte. A oggi, però, con sette punti in meno rispetto alla scorsa stagione, quattordici lunghezze di distanza dalla vetta e le tante polemiche interne allo spogliatoio, è difficile sostenere che la gestione abbia prodotto gli effetti sperati.

In questo momento entrambe le squadre sono lontane dal proprio rendimento migliore. Non bisogna dimenticare i tanti infortuni, ma questi non possono spiegare tutto. Una cosa è certa: se non cambieranno passo, Juventus e Napoli rischiano di compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Oggi stabilire quale dei due lavori sia maggiormente salvabile è davvero complicato. Al momento, è più corretto dire che entrambi gli allenatori sono lontani dalla loro migliore condizione professionale. Allegri e Spalletti faticano a ritrovare quella capacità di costruire squadre vincenti che, in passato, ha permesso loro di lasciare un segno importante nella storia del calcio.