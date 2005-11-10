SudTirol, Zeroli convocato da Baldini: prenderà parte alle sfide dell'Italia Under 21

Dopo aver dovuto rinunciare a Gabriele Calvani, Matteo Cichella (entrambi del Frosinone), Cher Ndour (Fiorentina) e Dominic Vavassori (Palermo), il tecnico dell'Italia Under 21 Silvio Baldini è corso ai ripari convocando il centrocampista del SudTirol Kevin Zeroli che in serata si unirà ai compagni nel ritiro di Tirrenia per preparare le gare amichevoli contro Francia e Belgio in programma venerdì 13 (alle 18.30 a Laval) e lunedì 16 (all’Armando Picchi di Livorno alle 18.15). Per il classe 2005 si tratta di un ritorno in azzurro dopo l'esordio di un anno fa contro il Montenegro nelle qualificazioni all'Europeo e la presenza da titolare lo scorso giugno contro l'Albania con Carmine Nunziata in panchina.

In precedenza il tecnico Baldini aveva chiamato anche altri due giocatori di Serie B come Mattia Mannini del Benevento e Simone D'Uffizi dell'Ascoli per far fronte alle diverse defezioni rispetto alla lista originale.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino)

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Benevento), Kevin Zeroli (SudTirol)

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Simone D'Uffizi (Ascoli)