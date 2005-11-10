Valentini su D'Uffizi: "Portato ad Ascoli a parametro zero. Può ambire alla Serie A"

La scalata di Simone D’Uffizi nel mondo del calcio nei giorni scorsi ha sbloccato una nuova tappa come la convocazione da parte di Silvio Baldini nella Nazionale Under 21. Una soddisfazione per l’attaccante esterno, la società marchigiana e anche per quel Marco Valentini, ex direttore sportivo del Picchio, che lo portò in bianconero nel 2023.

Sulla scoperta di D’Uffizi

Intervistato da Gianlucadimarzio.com il dirigente racconta come il classe 2004 venne scovato e acquistato: “Giocava nella Viterbese ai tempi, me ne avevano parlato e non l’avevo mai visto dal vivo. Un giorno andai a seguirlo di persona, segnò anche in quell’occasione, e così iniziai a studiare il modo per portarlo ad Ascoli a giugno. - spiega Valentini - All'inizio parlammo con la Viterbese, che fece delle richieste economiche di un certo tipo. Successivamente, visto che la società non si iscrisse al campionato, Simone rimase svincolato e riuscimmo a tesserarlo a parametro zero. Oggi credo che il suo valore di mercato sia aumentato notevolmente".

Valentini poi sottolinea come sia stata decisiva la scelta di osservarlo da vicino: “L’algoritmo non me l’avrebbe mai consigliato. I dati devono essere di supporto all'area scouting di un club, ma per la decisione finale su un calciatore bisogna andare sempre al campo".

Sulla crescita dell’attaccante

Il direttore sportivo poi si sofferma sulla sua crescita: “Si era inserito bene fin da subito, ma dopo il mio addio e quello del tecnico Viali ha trovato meno spazio. La nuova proprietà però decise di puntare su di lui e sono davvero felice del suo percorso di crescita. - conclude Valentini – Serie A? Secondo me è un ragazzo serio e con le qualità giuste, deve ancora crescere su alcuni aspetti e crescere dal punto di vista fisico, ma ha tutto per arrivare in massima serie”.