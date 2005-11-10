Inter, lesione muscolare anche per Stankovic: ha lasciato il ritiro della Serbia

Altra rientro in anticipo dalla Nazionale in casa Inter. Secondo quanto riportato dalla Federazione serba sul proprio account X, Aleksandar Stankovic ha infatti lasciato il ritiro della sua selezione per far ritorno ad Appiano Gentile. Il motivo è legato a un problema muscolare, con il centrocampista che ha riportato una lesione all'adduttore della coscia destra.

Il comunicato della Federazione serba sulle condizioni fisiche di Stankovic

"Aleksandar Stanković, a causa di un infortunio, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale serba a Stara Pazova e non sarà disponibile per le prossime partite di Nations League contro Germania e Grecia.

Il centrocampista dell'Inter ha accusato lunedì, durante l'allenamento, un dolore nella zona dell'inguine destro. Lo staff medico della nostra nazionale maggiore ha effettuato un esame clinico e ulteriori accertamenti diagnostici, al termine dei quali oggi è stata riscontrata una lesione al muscolo adduttore della coscia destra.

Di comune accordo con lo staff tecnico della nazionale e il club, si è deciso che Stanković faccia ritorno all'Inter per proseguire il percorso di recupero.

Ad Aleksandar auguriamo un rapido e completo ristabilimento e un ritorno in campo il prima possibile".