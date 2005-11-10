Ausilio: "Incontrai Fabregas, ma ero a Londra per un giocatore. Chivu sapeva, era già dell'Inter"

Piero Ausilio si è reso disponibile per intervenire al Social Football Summit e tutti gli hanno chiesto la verità sul famoso incontro avuto con Cesc Fabregas in Inghilterra, dopo il quale è sembrato che l'Inter abbia virato su Chivu: "Cristian sapeva che era l’allenatore che volevamo e sapeva anche che c’era questo incontro. È poco mediatico, ma io ero a Londra per un altro motivo, per un giocatore".

E allora perché ha incontrato Fabregas?

"Quando inizia la sua avventura al Como in Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, conoscere Inzaghi e i dirigenti, per capire i segreti del successo dell’Inter. Da lì è nato un rapporto, che poi anche negli anni di Inzaghi è continuato con pranzi o caffè. L’ho sempre trovato una persona molto curiosa, a Londra non è successo niente di diverso: Chivu sapeva di essere stato scelto come allenatore”.

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