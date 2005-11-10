Palermo, Mazzitelli farà posto al rientro di Strefezza. Ma a gennaio sarà il 'primo acquisto'

Arrivato a Palermo da svincolato a settembre Luca Mazzitelli potrebbe trovarsi nei prossimi giorni a essere escluso dalla lista per il campionato – dopo sei presenze – per far spazio al recupero di Gabriel Strefezza che era stato escluso dopo l’infortunio come previsto dalle norme federali con il club rosanero che dal 15 novembre sarebbe pronto a effettuare questa modifica e permettere a Pippo Inzaghi di riavere l’asso italo-brasiliano a sua disposizione.

Per Mazzitelli esclusione momentanea

Lo riferisce Il Giornale di Sicilia spiegando che dopo questo cambio Mazzitelli potrebbe essere utilizzato comunque in Coppa Italia, con il 15 dicembre la sfida al Dall’Ara contro il Bologna, per poi essere reintegrato definitivamente in rosa a partire da gennaio quando la lista potrà essere nuovamente modificata. Una prospettiva questa che potrebbe anche portare alla cessione di uno dei giocatori over che finora hanno trovato meno spazio nelle rotazioni del club. Il classe ‘95 quindi potrebbe essere il ‘primo rinforzo’ nel mercato di riparazione per i rosanero.

Mazzitelli sempre più coinvolto

Arrivato a stagione già iniziata, il mediano ha esordito dopo un mese dal suo sbarco in rosanero contro l’Empoli il 10 ottobre entrando nel finale di gara. Da allora ha trovato maggiore minutaggio giocando anche da titolare nella sfida contro il Pisa di fine ottobre e collezionando in totale 184’ in stagione venendo progressivamente sempre più coinvolto da Inzaghi che ora dovrà rinunciare a lui, a malincuore, per un paio di mesi.