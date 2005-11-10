Serie C, gli arbitri della 14ª giornata: Dorillo per Salernitana-Catania, Vingo a Ravenna
Tommaso Maschio
Sono state pubblicate dall’AIA le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata di Serie C. Nel dettaglio le quaterne scelte per le sfide dei tre gironi:
GIRONE A
ALBINOLEFFE - UNION BRESCIA
Felipe Salvatore Viapiana
Catanzaro
Giuseppe Romaniello
Napoli
Daniele De Chirico
Molfetta
Davide Gandino
Alessandria
FVS: Usman Ghani Arshad - Bergamo
ARZIGNANO VALCHIAMPO - ALCIONE MILANO
Lorenzo Massari
Torino
Simone Iuliano
Siena
Lorenzo Guiducci
Empoli
Juri Gallorini
Arezzo
FVS: Mateo Sadikaj - Mestre
CARPI - GIANA ERMINIO
Mattia Maresca
Napoli
Alex Scaldaferro
Vicenza
Vito Mattia Losapio
Siena
Riccardo Dasso
Genova
FVS: Leo Posteraro - Verona
CITTADELLA - FOLGORE CARATESE
Giosue' Ambrosino
Torre del Greco
Simona Cavallari
Ravenna
Alessandro Gennuso
Caltanissetta
Michele Maccorin
Pordenone
FVS: Leonardo Tesi - Padova
JUVENTUS NEXT GEN - TREVISO
Marco Costa
Busto Arsizio
Cosimo De Tommaso
Voghera
Roberto De Stefanis
Udine
Giovanni Castellano
Nichelino
FVS: Vincenzo D'Ambrosio Giordano - Collegno
LUMEZZANE - TRENTO
Andrea Migliorini
Verona
Massimiliano Miccoli
Bari
Giuseppe Francesco A Magnifico
Bari
Andrea Mazzer
Conegliano
FVS: Mattia Morotti - Bergamo
NOVARA - LECCO
Flavio Barbetti
Arezzo
Davide Gigliotti
Lamezia Terme
Stefano Vito Martinelli
Potenza
Giacomo Rossini
Torino
FVS: Federico Mezzalira - Varese
OSPITALETTO - DOLOMITI BELLUNESI
Gennaro Decimo
Napoli
Alberto Mandarino
Alba - Bra
Marco Colazzo
Casarano
Alessandro Pizzi
Bergamo
FVS: Mattia Bettani - Treviglio
PERGOLETTESE - PRO VERCELLI
Maria Marotta
Sapri
Valeria Spizuoco
Cagliari
Stefano Scarangella
Cassino
Davide Cerea
Bergamo
FVS: Ilario Montanelli - Lecco
RENATE - DESENZANO
Cosimo Papi
Prato
Andrea Recupero
Lecce
Alessandro Tangaro
Molfetta
Michele Pasculli
Como
FVS: Kevin Turra - Milano
GIRONE B
GUBBIO - GROSSETO
Francesco Zago
Conegliano
Sebastian Petrov
Roma 1
Pierpaolo Carella
L'Aquila
Gerardo Simone Caruso
Viterbo
FVS: Luca Granata - Viterbo
GUIDONIA MONTECELIO - OSTIAMARE
Davide Ammannati
Firenze
Daniele Sbardella
Belluno
Arli Veli
Pisa
Fabrizio Pacella
Roma 2
FVS: Alessandro Rastelli - Ostia Lido
LATINA - CAMPOBASSO
Enrico Eremitaggio
Ancona
Mario Scala
Castellammare di Stabia
Gabriele Federico
Agropoli
Lorenzo Maccarini
Arezzo
FVS: Alessandro Ceci - Frosinone
PERUGIA - TORRES
Cristiano Ursini
Pescara
Domenico Russo
Torre Annunziata
Luca Chianese
Napoli
Mattia Nigro
Prato
FVS: Massimiliano Starnini - Viterbo
PESCARA - SAMBENEDETTESE
Giuseppe Maria Manzo
Torre Annunziata
Nicola Di Meo
Nichelino
Giovanni Pandolfo
Castelfranco Veneto
Alessandro Silvestri
Roma 1
FVS: Fabio D'Ettorre - Lanciano
RAVENNA - FORLI'
Giuseppe Vingo
Pisa
Ionut Eusebiu Nechita
Lecco
Salvatore Nicosia
Saronno
Gianluca Renzi
Pesaro
FVS: Tommaso Mambelli - Cesena
REGGIANA - LIVORNO
Jules Roland Andeng Tona Mbei
Cuneo
Manuel Cavalli
Bergamo
Giovanni Celestino
Reggio Calabria
Giorgio Bozzetto
Bergamo
FVS: Andrea Manzini - Voghera
SPEZIA - VADO
Gabriele Restaldo
Ivrea
Gianluca Scardovi
Imola
Simone Ambrosino
Nichelino
Maksym Frasynyak
Gallarate
FVS: Simone Giuseppe Chimento - Saronno
VIS PESARO - PIANESE
Domenico Mirabella
Napoli
Nicola Monaco
Sala Consilina
Giovanni Ciannarella
Napoli
Gabriele Sacchi
Macerata
FVS: Davide Rignanese - Rimini
GIRONE C
BARI - FOGGIA
Domenico Castellone
Napoli
Lorenzo Chillemi
Barcellona Pozzo di Gotto
Andrea Mastrosimone
Rimini
Bruno Spina
Barletta
FVS: Fabio Cantatore - Molfetta
BARLETTA - ALTAMURA
Fabio Rosario Luongo
Frattamaggiore
Stefania Genoveffa Signorelli
Paola
Alfonsorocco Rosania
Finale Emilia
Stefano Striamo
Salerno
FVS: Luca Capriuolo - Bari
CASARANO - PICERNO
Simone Gauzolino
Torino
Pierpaolo Vitale
Salerno
Luigi Ferraro
Frattamaggiore
Riccardo Tropiano
Bari
FVS: Angelo Tomasi - Lecce
CAVESE - CROTONE
Dario Acquafredda
Molfetta
Vincenzo Andreano
Foggia
Simone Mino
La Spezia
Leonardo Di Mario
Ciampino
FVS: Cristian Robilotta - Sala Consilina
COSENZA - CASERTANA
Michele Buzzone
Enna
Dario Testai'
Catania
Marco Riccobene
Enna
Ferdinando Emanuel Toro
Catania
FVS: Andrea Galluzzo - Locri
GIUGLIANO - SAVOIA
Erminio Cerbasi
Arezzo
Edoardo Maria Brunetti
Milano
Giuseppe Daghetta
Lecco
Carlo Esposito
Napoli
FVS: Tommaso Tagliafierro - Caserta
POTENZA - SCAFATESE
Alessandro Recchia
Brindisi
Andrea Cocomero
Nichelino
Gianluca Li Vigni
Seregno
Andrea Palmieri
Brindisi
FVS: Antonio Alessandrino - Bari
SALERNITANA - CATANIA
Nicolo' Dorillo
Torino
Filippo Pignatelli
Viareggio
Roberto Meraviglia
Pistoia
Leonardo Mastrodomenico
Matera
FVS: Alessandro Marchese - Napoli
SORRENTO - MONOPOLI
Ciro Aldi
Lanciano
Luca Marucci
Rossano
Leonardo Mallimaci
Reggio Calabria
Lucio Felice Angelillo
Nola
FVS: Nicola Valcaccia - Castellammare di Stabia