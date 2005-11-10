Galderisi: "Mancini è attaccato alla maglia. Conte alla Juve? Sono con Spalletti al 100%"

Giuseppe Galderisi, ex giocatore di Hellas Verona, Milan, Juventus e Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai media presenti, tra cui TMW, a margine del Premio La Clessidra ad Anghiari: "Non credo che un'altra squadra come quella possa arrivare a ottenere un successo così, eravamo un grande gruppo, formato da uomini veri. Riuscimmo a creare un'alchimia tra i più esperti e chi aveva la fame di arrivare come me. Quando Bagnoli ci guardava negli occhi capivamo subito cosa volesse trasmetterci".

Se le dico Gattuso, cosa le viene in mente?

"Mi fa estremamente piacere vederlo in testa alla classifica. Ho sentito tante stupidate, quando si fa l'allenatore non lo si fa perché ci si chiama Gattuso o Mancini, ma perché si ama fare quel lavoro e lui ha una gran passione. Vogliono far passare la grinta come la sua arma migliore, ma forse non lo è: sa mettere in campo la squadra, sa motivare i giocatori e sa dar loro un'identità".

Quanto vale la Juventus di Spalletti?

"È complicato dirlo perché è un momento molto difficile, manca la continuità. L'assenza di qualche giocatore ha influito molto, anche se il gruppo è di qualità. Manca qualcosa lì davanti, quel giocatore che ti fa 20 gol. Il capocannoniere è Bremer, se mi guardo indietro... Bisogna avere tanta pazienza, la situazione non è bellissima".

Conte potrebbe tornare alla Juventus?

"Sono dalla parte di Spalletti al 100%, so le difficoltà di un allenatore quando i risultati non vengono. Stiamo parlando di uno dei migliori tecnici italiani, la Juventus deve sostenerlo e i ragazzi devono cominciare a metterci la faccia, essere responsabili di quello che succede. Devi entrare nella testa e nell'animo del giocatore, ma loro devono esserci, non è facile motivarli. Sei alla Juventus...".

Le piace Amorim?

"Sì, è diretto e schietto. Nel calcio bisogna avere pazienza ed essere bravi ad aspettare le persone in cui si crede. Amorim dipende da un pareggio, da un palo interno o da un palo esterno, non si guarda più il lavoro giornaliero".

Il Napoli è a fine ciclo?

"Sì, è una lettura... Per me quello che è successo con Conte non può ripercuotersi su quest'anno. Il Napoli ha uno dei centrocampi più forti d'Italia, quando rientreranno tutti dirà la sua. Nel calcio quando si parte con il piede sbagliato, raddrizzarlo non è facile. Il piccolo errore non ci deve essere per fare la differenza".

Mancini è tornato alla guida dell'Italia.

"Se c'era un allenatore che poteva dare una svolta, quello è proprio Roberto. È un pignolo, attaccato alla maglia, al di là delle critiche. Sa come gestire un giocatore, uno spogliatoio e come creare entusiasmo. Per me è perfetto per vedere l'Italia al Mondiale, siamo stanchi di non vedercela più".

Farioli e Cavalletto erano nel suo staff.

"Francesco con me allenava i portieri, era molto preparato. Con me lo staff dà forza, si riflette insieme sugli errori. Cavalletto non dorme la notte, vive per far meglio di quello che ha fatto oggi, a Firenze si accorgeranno quanto è bravo".