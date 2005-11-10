Claudio Sala: "Il Torino ha il problema che Cairo non fa nulla per essere beato coi tifosi"

L'ex centrocampista Claudio Sala ha parlato a margine del premio 'La Clessidra' ad Anghiari, dove gli viene consegnato un riconoscimento alla carriera. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Ho fatto divertire la gente del Toro ma anche altri, perché sono andato anche in Nazionale. Sono fiero di essere chiamato poeta del gol, mi sembra che oggi in pochi sappiano saltare l'uomo e invece dobbiamo migliorare in queste qualità. Anche perché ormai si difende in dieci, senza chi salta l'uomo diventa un calcio non bello da vedersi".

Il Torino di oggi cos'è?

"Il problema è che abbiamo un presidente che non fa nulla per diventare tranquillo e beato coi suoi tifosi. Finché avremo una tifoseria che gioca contro, non sarà bello".

A Cairo cosa consiglierebbe?

"Di comprare giocatori che sappiano dribblare, sulla destra e sulla sinistra. Almeno uno".

Le piace il campionato?

"Sì, anche se qualche partita non mi diverte perché vedo sempre dei passaggi in più".

Del Mancini 2.0 a Coverciano che opinione ha?

"Ci vuole un po' di tempo, un allenatore come Mancini può trovare gli attributi per far diventare questa squadra di buon livello".

C'è una favorita per lo Scudetto?

"Dico sempre Inter. La Roma può essere una sorpresa, ma ho l'impressione che l'Inter sia superiore alle altre".

Una parola per Gattuso?

"Bravissimo, non me lo sarei mai immaginato. Complimenti, nessuno credeva di vederlo primo in classifica di questi tempi".