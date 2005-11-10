Pianese, è addio con l'esterno Peli: risolto consensualmente il contratto

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Pianese, è addio con l'esterno Peli: risolto consensualmente il contrattoUfficiale
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Tommaso Maschio
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autore Tommaso Maschio
10.11.2026 17:55Serie C
Il laterale destro in questa stagione ha giocato appena 28' e nelle ultime due gare non era stato neanche convocato
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Termina dopo poco più di una stagione, in cui ha collezionato 24 presenze totali senza trovare la via del gol, l’esperienza di Lorenzo Peli alla Pianese. L’esterno destro classe 2000 ha infatti salutato il club toscano dopo essere finito ai margini – appena due presenze per 28 minuti totali in campo e non convocato in occasione delle ultime due gare – in questa prima parta d’annata. Lo ha comunicato il club bianconero.
Il comunicato della Pianese su Peli
L’US Pianese rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Lorenzo Peli. La società ringrazia Lorenzo per il percorso condiviso a Piancastagnaio e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera, dentro e fuori dal campo.
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