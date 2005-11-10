Come ti scaccio via l'Inter: la Lazio quadruplica lo stipendio di Floriani Mussolini

È ufficiale da oggi pomeriggio la firma sul nuovo contratto con la Lazio fino al 2031 per Romano Floriani Mussolini, da questa stagione in forza alla prima squadra del club biancoceleste e nuovo terzino destro titolare individuato da Gattuso. Una buona prima parte di stagione, quella vissuta nella Capitale dal laterale classe 2003, che ha avuto come ricompensa il nuovo accordo con la Lazio.

Quanto guadagnerà ora

Per Floriani Mussolini è stato previsto anche un significativo aumento dello stipendio, nel nuovo contratto con la Lazio sul quale ha apposto la sua firma. Il 23enne di fascia destra passa da percepire 150mila euro netti a una nuova base da 600mila, in un accordo che prevede una lieve ma costante crescita per ogni stagione. In buona sostanza, con la firma di oggi Floriani Mussolini si è visto quadruplicare l'ingaggio da parte della Lazio.

Ci stava pensando l'Inter

La mossa della Lazio si inserisce nella volontà di Lotito di provare a blindare i principali protagonisti di questa cavalcata di inizio stagione, che sta vedendo la squadra di Gattuso a sorpresa al 1° posto in solitaria della classifica di Serie A dopo le prime 11 giornate. È anche una mossa anti-mercato, nello specifico anti-Inter, la squadra che con maggior interesse stava guardando all'esterno in queste ultime settimane.