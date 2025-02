Ufficiale Altro rinnovo in casa Roma. Il giovane Marazzotti prolunga fino al 2027 con opzione

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Fabrizio Marazzotti fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club.

Classe 2005, il talentuoso centrocampista della Primavera è entrato nel settore giovanile romanista nel 2014, all'età di nove anni ed è pronto a vestirsi ancora di giallorosso". Questa la nota del club giallorosso in merito al rinnovo del giovane calciatore. "In questa stagione - si legge - si è confermato punto di riferimento tecnico e carismatico della nostra Primavera, con la quale ha già vinto una Supercoppa italiana nell'agosto 2023. Congratulazioni, Fabrizio!".

L'annuncio di Marazzotti arriva dopo un altro doppio rinnovo in casa Roma. La formazione della capitale ha annunciato negli ultimi giorni i prolungamenti dei contratti di Mattia Mannini e di Alessandro Romano. Per quanto riguarda il primo si tratta di un contratto che andrà in scadenza nel 2028 mentre il secondo terminerà un anno prima, nel 2027. Di seguito il comunicato pubblicato sui canali ufficiali giallorossi:

"L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento dei contratti di Mattia Mannini e di Alessandro Romano - si legge sul sito web della società -. Entrambi classe 2006, i due giocatori rappresentano un valore importante per la Primavera giallorossa guidata da Gianluca Falsini e anche per il futuro dell’AS Roma. Inoltre, fanno parte stabilmente delle rappresentative Under 19 di Italia (Mannini) e Svizzera (Romano).