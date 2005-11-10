Alvini: "Battere la Fiorentina nel giorno del loro centenario è stato memorabile. Ora vorrei vincere"

Nel corso di una intervista al Messaggero, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini parla del suo primo successo in Serie A, arrivato poche settimane fa: "Battere la Fiorentina nel giorno del loro centenario, e nel capoluogo della mia regione, è stato memorabile per me e per tutto il Frosinone. Sicuramente un po' mi pesava non aver mai vinto in A".

Quante suole di scarpe ha consumato e venduto, nella vita?

"Uh, tantissime. Dal 1992 al 2010 ho venduto tante suole, da rappresentante giravo in macchina per la Toscana e per l'Italia. Poi allenavo i dilettanti. Alleno da 26 stagioni, dal 2001 non mi sono mai fermato. Un po' il percorso di Maurizio Sarri. Lui però ha vinto Europa League e scudetto eh? La mia gavetta è stata lunga, ormai ho più di 850 panchine in quasi tutte le categorie".

Suoi allenatori di riferimento?

"Ora Luis Enrique, per il percorso, per come comunica, per come allena, per la sua parabola di vita. Ma tanti altri sono stati fonte di studio e di apprendimento: Arrigo Sacchi, Silvio Baldini, Ancelotti, Sarri, Gasperini, Allegri, gente che ha compiuto percorsi enormi, che mi hanno segnato. Certi allenatori li guardi, li studi per forza".

Qual è il suo sogno, mister?

"Vincere qualcosa in Serie A. Determinare anche qui, come ho fatto in tutte le categorie. Fare qualcosa di importante. Vincere, sì. Tracciare una strada. Sarebbe bellissimo".