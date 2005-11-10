Il Frosinone a gennaio non vende nessuno, Alvini: "Ma io penso al campo, per il resto mi adeguo"

"Alla ripresa del campionato c'è il Milan, una sfida che andiamo a giocare contro una grande squadra. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre idee e identità. Andare a San Siro in questa posizione di classifica? E' gratificante, sì, però dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno". Parla così Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, a margine della XV edizione del Gran Galà del Calcio in corso di svolgimento ad Arezzo. "Noi abbiamo un'anomalia, siamo una piccola con 15 giocatori in nazionale, alcuni torneranno tra giovedì e venerdì, dovremo essere anche bravi a gestire questo aspetto".

Quanto è gratificante vedere che quando si parla di rilancio del calcio italiano ci sono tanti nomi che lei allena? "Fa piacere. L'altra sera con l'Italia giocavano Pio Esposito e Cambiaghi, due calciatori che ho avuto la fortuna di allenare. Ma come ho già detto, ci sono giovani italiani validi per un futuro più roseo degli ultimi anni. Ricordo poi a tutti che l'Europeo nel 2021 lo abbiamo vinto, forse questo passa troppo inosservato, ma i giovani ci sono".

Il ds Castagnini ha detto a TMW che a gennaio il Frosinone non vende nessuno. C'è anche la sua presa di posizione in questo? "Quello che decide il direttore è la verità. Io mi adeguo alle scelte della società, devo pensare solo al campo, è lì che posso determinare".