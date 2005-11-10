Lazio, tris a Formello al Mgarr United: a segno Cancellieri, Diogo Leite e Rovella

Test amichevole a Formello per la Lazio di Gennaro Gattuso, che al Mirko Fersini batte 3-0 il Mgarr United, squadra della seconda divisione maltese allenata dall’ex biancoceleste Andrea Agostinelli. Buone notizie per la capolista arrivano dai lungodegenti, con Gudmundsson e Rovella che mettono preziosi minuti nelle gambe. L’islandese gioca il primo tempo da trequartista in un 4-2-3-1 provato per tutta la partita da Gattuso. Per l’ex Monza e Juventus un’ora in mediana al fianco di Cataldi, anche lui in ripresa. A bordocampo si è visto anche Davide Frattesi, tornato ieri a Formello dopo aver lasciato il ritiro della nazionale per un affaticamento muscolare. Non preoccupano le sue condizioni, che però saranno monitorate in vista del Lecce.

Lazio, tre gol al Mgarr United. A riposo Noslin e Taylorì

Gattuso opta per un 4-2-3-1 con Doekhi e Diogo Leite al centro della difesa, coppia che potrebbe essere riproposta dal primo minuto anche sabato contro il Lecce. Rovella e Cataldi a comporre la mediana con Przyborek, Gudmundsson e Cancellieri alle spalle di Pinamonti. Il ritmo non è altissimo e la Lazio fa fatica a sbloccarla. Serve una verticalizzazione di Cataldi per Cancellieri alla mezz’ora che col mancino apre le marcature. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio di Diogo Leite, bravo a sfruttare una spezzata della difesa su calcio d’angolo di Gudmundsson. Nella ripresa al sesto arriva la terza rete di Rovella, servito da Przyborek. Gattuso tiene a riposo Noslin e Taylor, gestendo le loro forze in vista della prossima settimana. Lazio che tornerà in campo lunedì per preparare la sfida di sabato alle 15 all’Olimpico contro il Lecce.

Lazio-Mgarr United, il tabellino del match

LAZIO - MGARR UNITED 3-0 (30' Cancellieri, 36' Leite, 51' Rovella)

LAZIO (4-2-3-1): Motta (68' Renzetti); Lazzari (68' Floriani M.), Doekhi (68' F. Bordon), Diogo Leite (46' R. Bordon), Pedraza (46' Pellegrini); Rovella (68' Farcomeni), Cataldi (75' Morelli); Cancellieri (68' Montano), Gudmundsson (46' Serra), Przyborek (75' Santagostino); Pinamonti (75' Sulejmani). A disp.: Pannozzo, Noslin, Gatto. All: Gattuso.

MGARR UNITED (3-5-2): Chetcuti (68' N. Vella); Farrugia, Sant (62' Sammut), D'Aprile; Borg (46' Mifsud), Buhagiar (62' Muscat), Maduka (46' Agius), Pace Cocks (46' Magro), Gatt (62' K. Vella); Job (46' Bindia), Igiebor (62' Bassay, 77' Yepez Morlets). A disp.: Frendo. All: Agostinelli.