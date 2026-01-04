Ancora Politano assistman: cross al bacio per Rramhani, Napoli avanti 2-0 sulla Lazio
Il Napoli trova il raddoppio contro la Lazio. La formazione di Antonio Conte legittima la sua superiorità territoriale segnando la rete del 2-0 all'Olimpico. Calcio di punizione affidato al piede di Politano che pennella un cross per la testa di Amir Rrahmani, abile a superare Provedel.
