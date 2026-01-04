Napoli, Rrahmani centrale goleador: nessuno come lui in Serie A dal 2021
La rete siglata da Amir Rrahmani nel primo tempo di Lazio-Napoli, valida per il raddoppio degli azzurri all’Olimpico, conferma l’ottimo feeling del centrale kosovaro con il gol.
Come evidenziato da Opta, Rrahmani è il difensore centrale che ha segnato più gol nelle ultime cinque stagioni di Serie A.
Nello specifico, sono undici le marcature dell’ex Hellas Verona dal 2021/2022 alla stagione in corso e appena iniziata.
