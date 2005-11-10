Jayden Addai vede avvicinarsi il rientro in campo. L'esterno olandese del Como, fermo da diverse settimane per un problema fisico, si è intrattenuto con alcuni tifosi lariani, dando aggiornamenti sulle sue condizioni. La risposta del calciatore lascia ben sperare: “Spero di tornare la prossima settimana”. Una previsione che dovrà naturalmente trovare conferma nelle valutazioni dello staff medico, ma che rappresenta un segnale incoraggiante per Cesc Fabregas, alle prese con diverse assenze nel reparto offensivo.

Como, Addai non gioca dal 27 ottobre: il nuovo stop dopo il lungo infortunio

L'ultima presenza di Addai con la maglia del Como risale al 27 ottobre, in occasione della trasferta con il Torino. In quella partita, l'olandese era entrato nella ripresa, salvo essere costretto a uscire dopo appena una ventina di minuti per un nuovo problema fisico. Da allora non è più stato a disposizione di Fabregas, saltando anche le successive partite con Venezia, Lens e Inter. Uno stop particolarmente fastidioso, considerando che il classe 2005 era appena rientrato dopo circa sette mesi di assenza per la rottura del tendine d'Achille sinistro.

Proprio Fabregas, parlando delle condizioni dell'esterno nelle scorse settimane, aveva sottolineato la necessità di gestirne il recupero senza accelerare eccessivamente i tempi, ricordando come il giocatore avesse manifestato più volte il desiderio di tornare a disposizione. Addai non ci sarà per la partita di domani con il Cagliari, ma le sue parole ai tifosi lasciano aperta la possibilità di rivederlo in gruppo nei prossimi giorni. Il Como, comunque, non intende correre rischi dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato gli ultimi mesi.