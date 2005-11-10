Il Bologna cambierebbe volentieri una pedina in attacco nel mercato di gennaio, ma tutto o quasi dipenderà dalle condizioni di Artem Dovbyk: l'ucraino ha bisogno di un rilancio, che sia in rossoblù o altrove, ma sarà difficile 'piazzarlo' dopo mesi così difficili dal punto di vista fisico. Per il resto il reparto è al completo, con Piccoli, Enem e Odgaard che si può facilmente adattare a riferimento offensivo.

La toppa Darmian e il dopo-Moro

La priorità in entrata è un centrocampista centrale che dia ordine. E' un ruolo rimasto scoperto dopo Moro non ha dato le garanzie giuste, evidentemente, a Palladino e dovrebbe essere tra i primi a partire. Che arrivi o meno la cessione del croato, il reparto va rafforzato per dare al nuovo allenatore più profondità, anche se la priorità sembra aggiungere un difensore. Darmian ha messo una toppa al problema di una difesa a tre che ha bisogno di interpreti dinamici e in grado di interpretare al meglio il calcio di Palladino. Specie in vista di un ulteriore sfoltimento...

La grana Heggem

Del norvegese abbiamo già scritto e su di lui c'è il Besiktas dell'ex Italiano: facile pensare che un ricongiungimento farebbe felici tutti, in particolare il norvegese, che ha timore di perdere la Nazionale visto l'aumento esponenziale di competitività del movimento scandinavo.

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