A due giorni dalla partita con l’Udinese, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Juan Miranda e Jay Enem. Non si è allenato Oussama El Azzouzi per una lesione all’adduttore della coscia sinistra: i tempi di recupero sono di due settimane. A riportarlo sono i canali ufficiali del Bologna.

Come arriva il Bologna

La parola d'ordine in casa Bologna è continuità. Raffaele Palladino, dopo i risultati positivi delle ultime uscite, sembra intenzionato a confermare ancora una volta il blocco dei titolari in vista della sfida contro l'Udinese. Tra i pali ci sarà Skorupski, che dopo qualche incertezza a inizio stagione ha ritrovato sicurezza e rendimento. In difesa spazio al terzetto composto da Darmian, Casale e Theate, mentre in mezzo al campo toccherà ancora a Ferguson e Pobega, coppia sempre schierata dal primo minuto dall'arrivo del tecnico. Quest'ultimo ha potuto beneficiare di quindici giorni di riposo per ricaricare le energie, mentre Ferguson si avvicina alla sua diciottesima partita tra Bologna e nazionale scozzese. Sulle corsie esterne agiranno Zortea e Alhassane. In attacco, Piccoli è favorito su Odgaard per il ruolo di centravanti, con Bernardeschi e Orsolini pronti a supportarlo sulla trequarti.