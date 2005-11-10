Mario Balotelli, che oggi gioca all'Al-Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti, ha portato alla luce un curioso aneddoto sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic, svelando cosa ci fosse dietro le continue critiche del bomber svedese. "Zlatan mi ripeteva di continuo: 'Sei scarso'", ha esordito nell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio.

Il retroscena

"Ma poi seppi che era stato lui a consigliarmi a Mino Raiola", ha svelato Super Mario in merito all'agente che poi ha seguito gran parte della sua carriera, prima della scomparsa più di tre anni fa. "Se puoi dare 100, lui dà 105, e se sbagliavi ti massacrava. Ero giovane, dicevo: 'Ma com'è possibile che non mi faccia mai un complimento?'. Con il tempo, Raiola mi raccontò che Zlatan gli ripeteva: 'Guarda che questo è quasi più forte'. Mi massacrava, ma in realtà credeva molto in me".

Questa storia risale ai tempi dell'Inter, in cui i due calciatori hanno condiviso attimi incancellabili in nerazzurro tra 2007 e 2009, per un totale di 29 partite disputate con entrambi in campo.