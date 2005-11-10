Manchester United, ore decisive per Carrick: Pochettino è il favorito per la successione

L'avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è destinata a finire nel peggiore dei modi. Le prossime ore potrebbero essere decisive per arrivare a una decisione definitiva: la società sta valutando il possibile esonero dell’allenatore e un confronto interno dovrebbe chiarire a breve la posizione del club.

Lo United valuta il cambio in panchina

Dopo la pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Bournemouth dello scorso 25 ottobre, la dirigenza aveva scelto di confermare momentaneamente Carrick, con l’intenzione di fare il punto durante la sosta per le nazionali. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il pareggio per 4-4 contro l’Aston Villa ha aggravato ulteriormente la situazione: lo United è attualmente al 18° posto in classifica e ha registrato il peggior avvio in una competizione nazionale degli ultimi quarant’anni.

Pochettino davanti a Howe e Conte

Nel caso di separazione, il club ha già iniziato a valutare le alternative. Tra i candidati prende quota Mauricio Pochettino, che sarebbe disponibile a prendere in considerazione un ritorno in Premier League. L’argentino, oggi commissario tecnico degli Stati Uniti, ha rinnovato il contratto ad agosto, ma l’accordo conterrebbe clausole che gli permetterebbero di liberarsi per alcune panchine di prestigio. Restano in corsa anche Eddie Howe, Antonio Conte e Julian Nagelsmann, già sondati in passato dallo United. Tra gli altri profili valutati c’è anche Fabian Hürzeler, anche se appare complicato convincere il Brighton a lasciarlo partire. La decisione su Carrick potrebbe comunque arrivare a stretto giro.