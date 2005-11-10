Lionel Messi ha chiuso il capitolo Nazionale, ma il legame con l'Argentina potrebbe non interrompersi mai. A 39 anni, dopo 208 presenze e 126 gol con la maglia dell'Albiceleste, il fuoriclasse dell'Inter Miami ha deciso di non vestire più la maglia della propria Nazionale. Una scelta che apre però a un nuovo possibile ruolo per il campione del mondo 2022: quello all'interno dello staff tecnico guidato da Lionel Scaloni.

Scaloni sogna Messi al suo fianco

Il commissario tecnico argentino, alla vigilia dell'amichevole contro il Costa Rica, ha infatti lasciato aperta la porta a un futuro ingresso di Messi nel gruppo della Nazionale. L'occasione potrebbe arrivare dopo l'annunciato addio di Walter Samuel, membro dello staff di Scaloni: "Penso che continuerà a giocare. Continuerà anche dopo il 2030, continuerà finché potrà. Ha già detto no alla Nazionale da calciatore, ma spero che continui a giocare il più a lungo possibile", ha spiegato il CT. Poi l'apertura verso un possibile ruolo tecnico: "Se vuole venire qui, non c'è nessun problema. Ora che Walter se ne va... che venga pure!".

Un futuro ancora da scrivere

Messi è legato all'Inter Miami da un contratto fino al dicembre 2028 e, nonostante abbia salutato la Nazionale, non sembra intenzionato a lasciare subito il calcio giocato. Scaloni, però, immagina già un futuro diverso per il suo capitano, protagonista assoluto della rinascita argentina culminata con la vittoria del Mondiale in Qatar.