La ripartenza è dura: Argentina e Portogallo iniziano male senza Messi e Cristiano Ronaldo

Inizia male il post-Messi per l'Argentina, inizia malissimo il post-Cristiano Ronaldo per il Portogallo. Storie diverse, finali diversi, ma entrambe le leggende hanno assistito, da casa, le loro nazionali faticare senza il loro aiuto. Al di là di quello che potesse essere il loro apporto attuale - con Messi che ha chiuso da protagonista assoluto, mentre CR7 ha finito per sentirsi in disparte - quel che è certo è che per entrambe le squadre si apre un tema legato alla gestione della pressione.

Chi scende in campo, lì davanti, per un bel po' di tempo sarà inevitabilmente posto a continui confronti con chi è stato il simbolo degli ultimi 20 anni e oltre. E i due commissari tecnici, Scaloni e Jorge Jesus, dovranno essere bravi a proteggere i giovani talenti dall'evidente rischio di essere bruciati sotto il peso dell'eccessiva attesa.

L'Argentina cade nella desolazione, Scaloni chiede pazienza

La prima a cadere è stata l'Argentina. E lo ha fatto in un contesto triste, nella prima dopo l’addio alla nazionale da parte di Leo Messi. La Seleccion ha perso in amichevole contro l’Uruguay di Diego Forlan, che si è imposta per 2-1 in una Bombonera mai cosi vuota (o semivuota), anche a causa dell'assenza di Messi, oltre che per i prezzi da rivedere.

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, dopo la gara ha chiesto calma per l'inserimento dei giovani nell'era post Messi. Il selezionatore ha notato "buoni momenti della squadra, soprattutto nel secondo tempo", aggiungendo: "Logicamente, ci sono cose da correggere. Sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile. È quello che tocca: continuare a lavorare".

Portogallo travolto, Jesus: "Pensavo facessimo meglio"

Non è andata meglio al Portogallo, che ha raccolto una pesante battuta d'arresto venendo sconfitto 4-1 dalla Danimarca in Nations League. Una serata complicata per la nazionale lusitana, il commissario tecnico Jorge Jesus ha riconosciuto le difficoltà della propria squadra: "Nel complesso, non siamo stati solidi in difesa come lo eravamo stati in Danimarca. Non siamo riusciti a contenere gli attacchi danesi, soprattutto nel secondo tempo. Pensavo che la squadra potesse fare meglio e cercare di migliorare, ma non ci siamo riusciti".