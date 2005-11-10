Unai Simon snobba l'Argentina: "L'Inghilterra è la seconda nazionale più forte del mondo"

La sconfitta contro l'Inghilterra ha interrotto la lunga striscia positiva della Spagna, ma non ha ridotto la considerazione che Unai Simon ha nei confronti degli avversari. Il portiere della Roja, intervenuto dopo il ko per 3-2 in Nations League, ha infatti indicato la squadra di Thomas Tuchel come una delle migliori selezioni al mondo, andando oltre le classifiche ufficiali.

Il riconoscimento ai Three Lions

"Credo che sia la seconda miglior nazionale del mondo", ha dichiarato Simon parlando dell'Inghilterra. Una frase che ha fatto rapidamente il giro del mondo, soprattutto perché attualmente il ranking FIFA colloca in quella posizione l'Argentina, alle spalle proprio della Spagna capolista. L'estremo difensore iberico ha poi spiegato il proprio punto di vista: "Anche se il ranking FIFA non lo dice, penso che il livello che hanno sia paragonabile al nostro. Fa male perdere, ma sapevamo che prima o poi questa serie positiva sarebbe finita".

Una frase che fa discutere in Argentina

Le parole di Simon hanno attirato l'attenzione dei tifosi argentini, visto che nella sua valutazione il portiere spagnolo non ha citato né l'Albiceleste né la Francia, rispettivamente seconda e terza nel ranking FIFA. L'Inghilterra, nonostante il talento della rosa, continua ad essere "maledetta": ai Mondiali 2022 fu battuta dalla Francia nei quarti di finale, mentre nella Coppa del Mondo 2026 è stata eliminata dall'Argentina in semifinale, chiudendo poi al terzo posto. Nelle ultime due edizioni degli Europei sono invece arrivate due sconfitte in finale, contro Italia e Spagna.