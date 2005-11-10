"Mi fa piacere vedere che il Bologna abbia ripreso a correre". Parola di Francesco Guidolin, che ha trascorso circa quattro anni in panchina al Bologna. Insieme a Udine sono stati i due club più importanti per il tecnico 71enne: "Quando nella mia Udinese andarono via Sanchez, Inler e Handanovic sembrava potesse esserci un momento di calo. Invece arrivò il nostro miglior risultato, il terzo posto", ha raccontato al Corriere dello Sport nell'intervista rilasciata.

Su come abbia fatto il Bologna a ritrovarsi dopo cessioni pesanti come Lucumi e Castro, Guidolin ha spiegato: "Per riuscirci servono buoni ricambi, giovani che abbiano voglia di emergere e un bravo allenatore. È importante avere ragazzi che spingano e che siano pronti a cogliere le opportunità". Raffaele Palladino, appena subentrato a Domenico Tedesco, ha subito cambiato modulo adottando il 3-4-2-1. Ma l'allenatore originario di Castelfranco Veneto ha detto: "Il sistema di gioco viene dopo. Prioritario è credere in quello che si fa, avere un buon gruppo e ragazzi che spingano nella stessa direzione, con una società presente. Gli allenatori devono essere preparati ai cambiamenti: fissarsi su un solo sistema di gioco non è molto intelligente. Bisogna saper sperimentare e cogliere nuovi percorsi".

Poi Guidolin si è soffermato su cosa lo convinca di più il Bologna: "Mi piacciono tutti gli esterni. Palladino sta facendo un lavoro giusto per esaltarne le caratteristiche. Bernardeschi, Cambiaghi, Orsolini e Mbangula sono giocatori fantasiosi, aggressivi, tecnicamente dotati. Con loro il Bologna può essere molto pericoloso. E poi la concorrenza, quando è sana, rappresenta un valore aggiunto. Per un allenatore è meglio avere problemi di abbondanza". Infine, un commento di chiusura sulle prestazioni di Cambiaghi in Nazionale: "Sì e mi è piaciuto tanto. Ha sempre cercato di fare qualcosa in più, per la generosità che ci ha messo. Crea molto, è pericoloso e ha una dote che non è comune: saltare l’uomo".