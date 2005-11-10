Argentina, chi deve ereditare la numero 10 di Messi? Il sondaggio premia Nico Paz

L'Argentina si prepara alla prima partita dopo il saluto internazionale di Lionel Messi. La sfida amichevole contro l'Uruguay alla Bombonera segna infatti l'inizio di una nuova era per l'Albiceleste, chiamata a fare i conti con l'assenza del suo capitano e del numero 10 più iconico della storia del calcio argentino. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha già chiarito che, almeno per il momento, la maglia resterà senza un proprietario fisso. "Non la daremo a nessuno questa volta", ha spiegato l'allenatore, precisando che il numero verrà assegnato soltanto quando sarà obbligatorio, come in occasione di una competizione ufficiale. L'obiettivo è evitare continui cambi.

Paz davanti a Enzo e Mac Allister

I tifosi hanno però già iniziato a immaginare il successore di Messi. In un sondaggio lanciato da TyC Sports, il più votato al momento è Nico Paz, stella del Como di Fabregas e considerato uno dei talenti più interessanti del nuovo corso argentino. Il giovane centrocampista ha raccolto il 23% delle preferenze, precedendo Enzo Fernandez, fermo al 20%, e Alexis Mac Allister, appaiato con Julian Alvarez con il 19% dei voti.

Una scelta simbolica per il futuro

La numero 10 argentina non rappresenta soltanto un ruolo in campo, ma un'eredità pesantissima dopo Diego Maradona e Messi. Per questo Scaloni preferisce attendere prima di consegnarla a un nuovo protagonista. Intanto il dibattito è già aperto.