Ufficiale Arrivederci al Como per Azon. L'attaccante spagnolo va in prestito all'Ipswich

Adesso è ufficiale, addio al Como e nuova esperienza in Inghilterra per l'attaccante spagnolo Ivan Azon, che è un nuovo giocatore dell'Ipswich Town.

Di seguito la nota del club lariano: "Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo per la stagione 2025/26 dell’attaccante Iván Azón all’Ipswich Town. Per l’attaccante spagnolo, arrivato a Como a gennaio, un altro passo nel suo percorso di crescita, con il trasferimento in Championship. Il club augura a Ivan le migliori fortune per la prossima stagione".

L'addio di Azon dal Como era stato di fatto già anticipato dal tecnico dei lombardi Cesc Fabregas in conferenza stampa, nelle scorse ore: "Ivan Azon è tornato dall'Ipswich perché non si è trovato l'accordo, non c'entravano le visite mediche. Ma ora lui è in viaggio per tornare in Inghilterra e all'Ipswich sperando che si chiuda. Non arriva una punta".