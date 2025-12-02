Aspettando la prossima corvinata: il Lecce a un mese dal mercato di gennaio

Gennaio è terreno fertile, per Pantaleo Corvino. Acquisti azzeccati o cessioni multimilionarie, il mercato di riparazione - la finestra si aprirà il prossimo 2 gennaio - ha molto spesso regalato emozioni (e affari) al responsabile dell’area tecnica del Lecce. Che arriva all’inverno, come sempre, con un big sulla bocca di molti. E almeno una necessità.

Il possibile mercato in uscita. Il nuovo gioiello della casa è Tiago Gabriel, pescato proprio a gennaio 2025 da Corvino in Portogallo. Difficile raggiungere le vette di Patrick Dorgu un anno fa, ma il centrale lusitano ha parecchio mercato, specie tra le big del campionato di Serie A: dal Milan alla Juventus, c’è la fila. Chi vivrà vedrà. Di sicuro hanno buone possibilità di salutare il Salento giocatori come Guilbert, Helgason e Rafia: c’è chi ha avuto poche chance e chi non le ha sfruttate, ma il succo è lo stesso.

Il possibile mercato in entrata. Difficile prevedere le mosse di Corvino: proprio Tiago Gabriel ne è un esempio, dato che non lo conosceva nessuno e aveva 11 presenze con l’Estrela Amadora al momento dell’acquisto da parte del Lecce. Più che nomi, ruoli: a Eusebio Di Francesco servono gol. Stulic non si è ancora sbloccato e sulle giovani spalle di Camarda non si possono buttare troppe responsabilità.