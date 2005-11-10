Dopo l'assist, l'incornata di Nico Paz: 2-1 del Como sul Torino, rimonta completata
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Daniele Najjar
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27.10.2026 22:38Serie A
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Rimonta completata dal Torino: cross di Couto, Nico Paz - che già aveva servito a Ramon la palla dell'1-1 pochi minuti prima - si avventa sul pallone e colpisce con una grande incornata firmando il 2-1, all'88'
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