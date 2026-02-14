Atalanta, Primo round europeo. L’Eco di Bergamo "Con la Lazio per l'Europa"

L'Eco di Bergamo presenta Lazio-Atalanta come una tappa cruciale della maratona di campionato. All’Olimpico va in scena un confronto che vale il settimo posto, con i nerazzurri di Palladino a -2 dal Como sesto e con i biancocelesti a -6 pronti a riavvicinarsi. Un primo round che anticipa anche la semifinale di Coppa Italia, per un trittico di sfide da dentro o fuori.

Il clima a Roma resta teso: nonostante il traguardo in Coppa, la contestazione verso Lotito condiziona l’ambiente e la risposta del pubblico appare fredda, con pochi biglietti venduti e l’incognita degli abbonati. Un Olimpico semivuoto potrebbe abbassare la pressione sui bergamaschi, mentre Palladino prepara una gara tattica e camaleontica, complice anche l’assenza di De Ketelaere.

In attacco possibile spazio a Samardzic e Raspadori a supporto di Krstovic, con Scamacca reduce da una contusione all’anca e pronto eventualmente dalla panchina; alternativa Pasalic. In difesa fiducia a Carnesecchi con Scalvini e Djimsiti, mentre la Lazio di Sarri, priva di Pedro, Zaccagni e Romagnoli, si dispone con il 4-3-3 guidato da Provedel. In palio punti pesanti per l’Europa, prima del viaggio a Dortmund che attende 1.442 tifosi nerazzurri nel settore ospiti.