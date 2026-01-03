TMW
Atalanta, contusione al ginocchio per Kolasinac. La sua partita dura solo 26'
La partita di Sead Kolasinac è durata solamente 26'. Il bosniaco si è fatto male ed è stato sostituito da Honest Ahanor. Stando alle prime informazioni, il giocatore ha rimediato una contusione al ginocchio sinistro.
