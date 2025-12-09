Atalanta, Palladino: "Spirito giusto dopo Verona, Hien affaticato"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio del match di Champions League contro il Chelsea.

Il tecnico ha presentato così la partita: "I ragazzi mi hanno fatto vedere quello che volevo dopo la brutta prestazione in campionato, ho rivisto lo spirito che serve per partite come queste. Giochiamo contro una squadra molte forte, campione del Mondo e completa individualmente.

Serve fare la partita perfetta, soffrire, attaccare e capire i momenti. Mi aspetto una grande partita da parte dei ragazzi. Questi match contro queste squadre sono fatti di tante partite insieme, in diverse fasi. Devi essere bravo a capire i momenti e a leggerli. Sappiamo che in panchina hanno giocatori forti, ma io guardo la mia squadra e mi focalizzo sui miei ragazzi. Vogliamo provare a competere contro una squadra molto forte".

Le scelte di formazione: "Hien era un po' affaticato, Kolasinac lo dobbiamo recuperare e ha bisogno di giocare, non è al 100%, ma la sua mentalità e il suo carisma ci serve, stasera è la serata giusta. Bernasconi dal primo giorno che sono arrivato è andato forte e mi aspetto una bella prestazione anche da lui stasera".