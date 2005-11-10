Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Inter:

Come arriva l'Atalanta

La ripresa dell’Atalanta ricomincia contro i Campioni d’Italia dell’Inter dove l’obiettivo sarà quello di giocarsi tutto vista la classifica. Sarri va verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Kolasinac e Scalvini in mezzo mentre sulle fasce Bellanova ritornerebbe a destra mentre a sinistra ballottaggio tra Zappacosta e Bernasconi; a centrocampo confermato Ederson mentre scalpita Kessié dopo settimane di assenza. Davanti un mix di ballottaggi e conferme: Elmas a destra, De Ketelaere al centro e a sinistra un testa a testa tra Rowe e Zalewski. Davanti Krstovic favorito su Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo).

Come arriva l'Inter

Atalanta e Inter si affrontano domenica sera nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. La sfida arriva dopo la sosta per le nazionali, con i nerazzurri di Chivu intenzionati a ripartire con il piede giusto. Buone notizie arrivano soprattutto da Marcus Thuram, che ha smaltito l'affaticamento muscolare accusato durante gli impegni con la Francia ed è pronto a tornare a disposizione dal primo minuto. Per Lautaro invece è prevista cautela. Per la trasferta di Bergamo, Chivu riparte da Martinez in porta dietro alla linea difensiva che dovrebbe essere composta da Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto. Sulle fasce Spence e Dimarco sono favoriti, mentre in mezzo al campo spazio a Barella, Calhanoglu e Sucic. In attacco, Pio Esposito in forma smagliante dovrebbe affiancare proprio Thuram. (da Milano, Marta Bonfiglio).