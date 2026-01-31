Cremonese, Nicola si prepara all'Inter: "Arrivano dei marziani, sappiamo cosa ci aspetta"

Alla vigilia della sfida contro l'Inter il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa. "Senza giri di parole, incontriamo dei marziani" - le sue parole riportate da CuoreGrigiorosso.com - ". L’Inter ha risorse illimitate. Noi sappiamo che partita ci aspetta. Stiamo attraversando un momento di difficoltà, soprattutto per il numero di soluzioni. Non avremo Bondo, Payero, Sanabria, Moumbagna, Collocolo, Barbieri che è squalificato. Floriani invece è recuperato dalla febbre. Ma non ho mai raggiunto un obiettivo senza difficoltà. L’Inter ci dà la possibilità di aumentare ancora di più il livello di concentrazione".

Sulla pesante sconfitta subita nel match d'andata: "Obiettivi diversi portano qualità diverse. Ma il calcio è uno sport straordinario, perché se metti cuore, desiderio e voglia in una partita può accadere di tutto. Questi avversari ti fanno fare uno step in avanti, alzando il livello".

Sui nuovi arrivati dal mercato, Djuric e Maleh: "Se li ho chiesti io? Molto onestamente, ho chiesto solo caratteristiche. Li ho avuti in passato ed è meglio così, li conosco. Tra due giorni non si parlerà più di mercato, non che dia fastidio. Maleh è una mezzala sinistra, piede mancino. Un giocatore dinamico, che ci dà alternative di cui abbiamo bisogno". Sulle caratteristiche di Djuric, aggiunge: "Giocare con due attaccanti? Non è il numero, ma la capacità di attaccare che fa la differenza. In ogni caso la possibilità ci sarà. Djuric lo conosco e non avevamo le sue caratteristiche: riempire l’area con una fisicità diversa, raccogliere seconde palle, sponde. È un uomo dai valori importanti ed è ciò che ci serve".

Poi ancora, sul mercato: "Giocatori che ci diano la possibilità di alternare chi sta giocando tanto. Per chi va via, ci aspettiamo chi invece possa venire a dare una mano. Il girone d’andata ci ha portato a raccogliere punti non scontati. Deve finire il mercato, dobbiamo recuperare giocatori. I presupposti per la salvezza ci sono. Nulla è scontato e servono un tot di punti, mi interessa portare a casa il massimo da ogni gara. Non mi deprimo mai, non spendo energie in questo. Dove non ottengo, mi concentro sulla settimana dopo".

Sul momento difficile per i suoi: "Ci sono momenti così per tutte le squadre che hanno il nostro obiettivo, per tanti motivi. Nella nostra realtà, ogni assenza pesa un po’ di più. Questo va riconosciuto. Secondo me c’è la possibilità di trovare nuove intuizioni, come abbiamo fatto questa settimana e domani lo vedrete. Siamo contati, ma tutti hanno voglia di dimostrare".

Infine su Jamie Vardy: "Mi piace perché come me ama da morire le sfide. Io credo che abbia già dimostrato di ambire a scrivere una pagina di storia della Cremonese, come tutti. Certo, è una pagina che va sudata, scritta e riscritta".