Atalanta, Maldini può partire in prestito: piace al Genoa, sondaggi di Lazio e Juve

Daniel Maldini ha ritrovato Raffaele Palladino, ma i tempi in cui veniva lanciato da titolarissimo al Monza sono lontani. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il 24enne ha bisogno di giocare e senza Lookman, impegnato in Coppa d'Africa, avrebbe anche le chance di rilanciarsi. Il problema è che la concorrenza non manca, visto che nella sua posizione possono essere impiegati Sulemana, Pasalic e all'occorrenza anche Zalewski. Non è dunque da escludere una sua partenza in prestito con diritto di riscatto.

L'Atalanta non ha alcuna fretta e ne parlerà con calma solo dopo il rientro di Lookman. Il suo agente Giuseppe Riso si sta guardando intorno e sa che tra i club interessati c'è pure il Genoa, che cederà Lorenzo Venturino al Monza a titolo temporaneo. Sondaggi anche da parte della Lazio e della Juventus, che potrebbe decidere di puntarci in caso di mancato arrivo di Federico Chiesa. Fu Spalletti infatti a convocarlo per la prima volta in Nazionale, ma è difficile ipotizzare che a Torino trovi maggiore minutaggio di quello che ha in nerazzurro.

In carriera vanta 32 presenze e 7 gol con il Monza, 24 gettoni e una rete con il Milan, 21 apparizioni e 3 centri con l'Atalanta, 20 partite e 3 gol con lo Spezia e 7 incontri con l'Empoli. Inoltre è sceso in campo 6 volte con l'Italia, 3 con l'Under 20, con cui ha segnato una rete, 2 con l'Under 19 e 2 con l'Under 18. Nel suo palmares c'è uno Scudetto, vinto nel 2021-2022 con i rossoneri.