Roma, che occasione contro la Cremonese. Gasp: “Voglio la Champions”

Questa sera alle 20.45, la Roma ospita allo Stadio Olimpico la Cremonese di Davide Nicola, con l’opportunità di allungare sulla Juventus nella corsa alla prossima Champions League. Nel pomeriggio di ieri, infatti, i bianconeri sono caduti all’Allianz Stadium contro il Como, fallendo il controsorpasso in classifica sui giallorossi. Un risultato che offre alla squadra di Gian Piero Gasperini la possibilità di presentarsi allo scontro diretto del 1° marzo con quattro punti di vantaggio.

Per il Gasp, però, nessuna pressione. Anzi, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico di Grugliasco ha ribadito con decisione quale sia la direzione intrapresa: sebbene la società abbia sempre parlato di una stagione di transizione, improntata alla crescita e alla costruzione, è stato lui per primo a fissare l’attenzione sulla Champions. “Per me esiste solo quello”, ha spiegato Gasperini, chiarendo come l’obiettivo sia personale prima ancora che collettivo. Il tecnico ricorda anche di aver lasciato la Champions per accettare questa sfida e ammette che gli manca, perché la considera “la competizione più bella da giocare”. Per questo, chi pensa di mettergli pressione evocando quel traguardo “si sbaglia di grosso”: è lui il primo a volerlo.

Naturalmente la concorrenza è forte - Juventus, Napoli, Atalanta e le altre dirette rivali - ed è con quel gruppo che ci si gioca il piazzamento. Ma la sua visione è chiara: è arrivato per costruire qualcosa di solido, non per rimandare le ambizioni. “Non sono venuto qui per dire: quest’anno no, vediamo il prossimo”.

Infine, uno sguardo alla sfida contro la Cremonese: per il Gasp si tratta di una gara complessa, contro una squadra che ha bisogno di punti e che nel girone di ritorno renderà ogni partita più equilibrata e tesa. La Roma, però, sa di essere in una posizione che oggi varrebbe un premio importante e non intende arretrare. Molto dipenderà dai giallorossi: evitando passi falsi, il cammino degli altri può complicarsi. E già la gara di questa sera rappresenta un banco di prova significativo.

