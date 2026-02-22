La Juve crolla e fa un assist. Cronache di Napoli: "A Bergamo per blindare la Champions"
Allungare sulla Juventus e mettere pressione sul Milan, questo l’obiettivo del Napoli che oggi pomeriggio alle ore 15:00 scenderà sul terreno di gioco della New Balance Arena per affrontare i padroni di casa dell’Atalanta.
Negli Azzurri il dubbio principale riguarda la presenza o meno di Scott McTominay, anche se al momento le sensazioni non sono positive. Se lo scozzese non dovesse esserci pronto ad abbassarsi di nuovo Elmas al fianco di Lobotka, con Alisson Santos favorito per completare il tridente con Vergara e Hojlund.
