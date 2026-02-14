Live TMW Atalanta, Palladino non pone limiti: "Vogliamo scalare ancora la classifica"

L'Atalanta espugna Roma battendo 2-0 la Lazio e supera il Como al sesto posto in classifica. Decisivo il calcio di rigore di Ederson nel primo tempo e il raddoppio dopo 15 minuti nella ripresa di Nicola Zalewski. Tra pochi minuti il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico.

Ha fatto 29 punti in 14 partite, da stasera si apre un altro campionato per voi?

"Da stasera no, si è aperto tre mesi fa. Ho sempre detto che il nostro obiettivo era scalare e continueremo a cercare questo, abbiamo fatto un bel percorso con i ragazzi ottenendo risultati importanti. Queste partite servono ad acquisire consapevolezza e la giusta mentalità. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e in salute, allenata bene e siamo stati cinici in una partita equilibrata. La Lazio ha fatto meglio nei primi venti minuti, poi siamo cresciuti e siamo stati bravi a ottenere i tre punti".

Come sta vedendo Raspadori in questa nuova avventura a Bergamo?

"Raspadori viene da un periodo dove non giocava, ha bisogno di continuità e stiamo cercando di dargliela. Per noi è un giocatore importante, è un giovane italiano ed è un vincente. Si è calato subito con grande disponibilità, oggi è entrato dalla panchina e ha fatto bene, purtroppo ha avuto un piccolo risentimento muscolare e speriamo non sia nulla di grave".

L'obiettivo è diventato la zona Champions?

"Non dobbiamo guardare a zona Champions o altro, dobbiamo pensare solo a noi stessi. L'obiettivo era risalire e avere questa fame e mentalità, non dobbiamo mai perdere umiltà. Siamo venuti fuori da tante difficoltà, siamo molto felici perché siamo in tre competizioni, tra meno di 80 ore giocheremo in Champions League, poi nuovamente campionato e Coppa Italia. Bisognerà spingere ancora forte".

La Premier League rimane un suo obiettivo in futuro? Cosa si aspetta dalla doppia sfida di Coppa Italia?

"Per chi fa il nostro lavoro è un calcio intrigante, in futuro mi piacerebbe andare lì e ho cercato di studiare la lingua in questo periodo. Adesso l'obiettivo è concentrazione sull'Atalanta. Non so che partita sarà quella di Coppa Italia, sarà sicuramente difficile contro una squadra forte. Oggi ho visto una Lazio in salute che mi è piaciuta molto, ha gamba in attacco ed è allenata benissimo. Prepareremo questa sfida al meglio perché per noi l'obiettivo Coppa Italia è molto importante".

