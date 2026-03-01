Follia Pinamonti: fallaccio sulla caviglia di Djimsiti, il Sassuolo resta in dieci contro l'Atalanta
Dopo poco più di un quarto d'ora il Sassuolo rimane in dieci uomini nella partita contro l'Atalanta, valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Espulso, con cartellino rosso diretto, il centravanti neroverde Andrea Pinamonti. L'attaccante si è reso protagonista di un brutto intervento con i tacchetti diretti sulla caviglia del suo marcatore, Berat Djimsiti. Un fallo che non ha lasciato troppo dubitante l'arbitro della partita, Marchetti, con il VAR che ha confermato.
Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo
