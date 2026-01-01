Atalanta, Palladino: "Volevamo continuare la rimonta, ma ora si fa dura riprendere la Roma"

Mastica amaro Raffaele Palladino al termine della gara tra il Cagliari e l'Atalanta, match vinto dai sardi per 3-2. Il tecnico della Dea ha parlato ai microfoni ufficiali del club e ha analizzato così il ko: "Peccato perché al di là del discorso calcistico c'è rammarico perché volevamo reagire ad una sconfitta di Coppa Italia, da squadra, da uomini, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta.

Abbiamo preso un gol che eravamo ancora nello spogliatoio, poi un altro dopo 8 minuti e la gara si è messa in salita. Siamo stati bravi a riprenderla, i ragazzi non mollano mai, però il rammarico è essere andati sotto di due gol. Il terzo gol è arrivato per una disattenzione difensiva in cui siamo stati troppo leggeri, era evitabile. Nel finale c'è stato un assedio in cui Caprile è stato bravissimo a neutralizzare i nostri tiri. Ci dispiace per il ko, chiediamo scusa ai tifosi".

Le ultime 4 possono considerarsi delle finali?

"Sì, per noi saranno quattro finali. In questo periodo ho chiesto tanto alla squadra, veniamo da una grande rimonta dal 13esimo al 7imo posto. Volevamo continuare a scalare ma adesso si fa dura riprendere quelle davanti perché i punti sono tanto. Noi però lotteremo fino all'ultimo secondo del campionato, per loro stessi, per l'orgoglio, per la maglia e per i nostri tifosi".