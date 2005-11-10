L'esordio di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United non poteva essere più complicato. I Red Devils sono stati travolti 4-0 dal Liverpool ad Anfield, una gara condizionata dall'espulsione di Leny Yoro dopo appena otto minuti che ha costretto gli ospiti a giocare per oltre 80 minuti in inferiorità numerica.

Il risultato lascia lo United al penultimo posto in Premier League e rappresenta il peggior avvio per un allenatore del club negli ultimi cento anni, ma Pochettino ha chiesto di considerare il contesto della partita.

"Dobbiamo guardare alle circostanze"

"Abbiamo subito quattro gol giocando in dieci per 80 minuti ad Anfield. Mi assumo la responsabilità, ma bisogna guardare alle circostanze", ha spiegato il tecnico argentino. Secondo Pochettino, anche le squadre più forti avrebbero avuto grandi difficoltà in una situazione simile: "Anche il miglior club del mondo in queste condizioni può subire quattro gol o più".

L'allenatore dello United ha inoltre contestato la decisione sul rosso a Yoro, sostenendo che il contatto con Alexander Isak non fosse sufficiente per parlare di chiara occasione da gol negata. Pochettino ha anche reclamato un rigore precedente per un intervento su Mbeumo, ritenendo che la squadra sia stata punita mentre agli avversari non sia accaduto lo stesso.

"Dobbiamo restare uniti"

Pochettino ha difeso anche la scelta di schierare Matthijs de Ligt, protagonista di una prova negativa e coinvolto in tre reti del Liverpool: "Era pronto, si allenava e aveva giocato anche in Champions League. Ha commesso un errore, ma è stato punito". Nonostante la difficile posizione in classifica, il tecnico argentino invita alla calma: "Ci sono ancora molte partite da giocare. Dobbiamo accettare la realtà, restare uniti e continuare a lavorare". Il prossimo appuntamento sarà in Champions League contro lo Sporting CP..