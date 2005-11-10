De Ketelaere fa doppietta e riapre ancora il match: Atalanta-Inter non finisce mai
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 22:25Serie A
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Atalanta-Inter non finisce mai. A dieci minuti dalla fine, la Dea trova la rete del 3-4 grazie a Charles De Ketelaere. Bella azione di Rowe sulla sinistra e assist al centro per il belga: sulla sua conclusione c'è una deviazione di Pavard che beffa Josep Martinez. La rete resta di CDK, che festeggia la sua doppietta personale. Finale di fuoco alla New Balance Arena.
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