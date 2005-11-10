Fin qui era stata l'Inter a trovare il modo di rimontare, a non arrendersi quando le partite sembravano prendere una piega sfavorevole e a costruire proprio negli ultimi minuti una parte importante dei propri successi. A Bergamo, però, il copione si capovolge. Questa volta sono i nerazzurri a farsi rimontare, incapaci di proteggere un vantaggio che per ben tre volte sembrava poter mettere la parola fine alla partita. Finisce 4-4 contro l'Atalanta, al termine di una serata che lascia parecchi interrogativi, soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva. Eppure, l'inizio aveva raccontato una storia completamente diversa. L'Inter parte forte, cerca subito la porta avversaria e trova il vantaggio con Pio Esposito, bravo a sfruttare l'assist di Barella dopo una manovra sviluppata rapidamente. Il giovane attaccante si ripete poco dopo, questa volta di testa, sul calcio d'angolo di Dimarco, approfittando di una marcatura praticamente inesistente. La squadra di Chivu sembra avere il controllo della gara, anche se l'Atalanta prova ad affacciarsi dalle parti di Martinez, costretto a un grande intervento sulla conclusione di De Ketelaere. Nel frattempo arriva anche la prima tegola. Calhanoglu deve lasciare il campo per un problema muscolare al flessore e al suo posto entra Sucic. Prima dell'intervallo, Elmas approfitta di un'altra disattenzione della retroguardia interista e riporta i padroni di casa in partita. Un gol che avrebbe dovuto rappresentare un campanello d'allarme e che invece non sembra trovare una risposta adeguata.

Triplo Esposito

Nella ripresa l'Inter riparte con la stessa voglia di allungare e trova nuovamente la strada del gol. Ancora Pio Esposito, ancora una volta protagonista, servito da un Thuram che inventa un pallone perfetto per tempi e precisione. Il numero 94 completa la tripletta e firma una prestazione che rappresenta una delle notizie più belle per Chivu. Tre reti diverse, tre situazioni in cui dimostra di saper leggere il gioco e di farsi trovare pronto quando la squadra ne ha bisogno. Anche il dialogo con Thuram offre indicazioni interessanti. I due sembrano capirsi e trovare con naturalezza gli spazi per collaborare. Ma mentre Esposito continua a fare il suo, l'Inter torna a complicarsi la vita. Sul calcio d'angolo battuto da Zalewski, De Ketelaere trova ancora una volta troppo spazio e accorcia le distanze, con Akanji che perde completamente il riferimento. La partita si riapre, ma i nerazzurri hanno ancora la possibilità di ristabilire le distanze: Zappacosta intercetta con il braccio sulla linea la conclusione di Thuram e Sucic trasforma il calcio di rigore del 4-2. Sembra il momento giusto per mettere ordine e gestire il risultato, invece l'Atalanta continua a trovare spazi. Chivu concede minuti anche a Curtis Jones e ritrova Lautaro Martinez, nuovamente in campo dopo l'assenza iniziata con la sfida contro il Bruges del 13 ottobre. Ma neppure i cambi riescono a cambiare l'andamento della gara. De Ketelaere firma la sua doppietta con una conclusione deviata dalla schiena di Pavard dopo il passaggio di Rowe dalla linea di fondo. Il 4-3 restituisce fiducia ai bergamaschi e mette nuovamente a nudo le difficoltà dell'Inter.

Finale da urlo

Il pareggio arriva al 91', quando il tocco di braccio di Bastoni nel contrasto con De Ketelaere porta al calcio di rigore trasformato da Kessié. È l'ultimo atto di una rimonta che l'Inter avrebbe dovuto evitare, soprattutto considerando quante volte nel corso della stagione era riuscita a fare esattamente il contrario. La squadra che aveva costruito una parte dei propri risultati sulla capacità di reagire agli svantaggi si ritrova adesso a dover spiegare come sia stato possibile lasciarsi sfuggire una partita nella quale aveva segnato quattro gol e avuto per due volte un vantaggio di due reti. Il problema non riguarda soltanto i singoli episodi. Le disattenzioni si ripetono, le marcature saltano e gli avversari riescono a trovare con troppa facilità la strada verso la porta. È un aspetto sul quale Chivu dovrà necessariamente lavorare, perché una squadra con le ambizioni dell'Inter non può permettersi di concedere così tanto. In mezzo a una serata complicata resta però la prestazione di Pio Esposito, che merita un discorso a parte. La tripletta non è soltanto un bel numero da aggiungere al tabellino, ma la conferma di una crescita che sta diventando sempre più evidente. Il ragazzo si fa trovare pronto, sfrutta le occasioni e dimostra di poter essere una risorsa importante anche quando il livello della partita si alza. Per lui è una serata da ricordare, per l'Inter una partita da analizzare con attenzione. Perché se davanti Pio continua a dare segnali così incoraggianti, dietro c'è una squadra che deve ritrovare al più presto le proprie certezze. Questa volta la rimonta l'hanno subita i nerazzurri di Milano. E il pareggio di Bergamo deve servire da avvertimento.