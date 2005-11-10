"Serata da incubo, fallimento monumentale, umiliazione totale". Il Como sconvolge la Francia
Michele Pavese
"Naufragio storico del Lens, un'umiliazione totale al Bollaert! Travolti 9-1 dal Como, i francesi firmano la più pesante sconfitta della storia di un club francese in Champions League! Nove gol incassati. Un fallimento monumentale. Una serata da incubo per il calcio francese".
Così aprono un po' tutti i siti transalpini dopo la clamorosa vittoria del Como di Cesc Fabregas, che scrive una pagina storica per il calcio italiano infliggendo una delle sconfitte più pesanti mai viste nella storia della Champions League. Un'autentica umiliazione per il Lens, diventato così la prima squadra a subire nove gol in casa da quando la competizione ha cambiato nome e formato. C'è un precedente, che risale alla Coppa dei Campioni e al settembre 1971, quando l'Olympiakos Nicosia perse 0-9 contro il Feyenoord.
Il risultato entra anche nella storia del calcio francese: il Lens è infatti soltanto la seconda squadra a incassare almeno nove reti in una competizione europea, dopo lo Strasburgo, sconfitto 10-2 dal MTK Budapest nella Coppa delle Fiere il 27 settembre 1961. Una serata perfetta invece per i lombardi, che ormai ci hanno preso gusto. Questo Como può arrivare davvero lontano.