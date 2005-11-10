Napoli, Allegri: "In altre serate potevo arrabbiarmi di più, non rimprovero nulla ai ragazzi"

Dopo la sconfitta pesante per 4-1 in casa del Porto, ai microfoni di Prime ha parlato così il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri: "Abbiamo preso due gol su palla inattiva, loro sono stati molto bravi. Sono dettagli che fanno la differenza. Ci sono state serate dove potevo arrabbiarmi di più, abbiamo preso il 2-1 sul rinvio nostro e potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una buona partita per 70 minuti. Non sono arrabbiato, ma deluso e amareggiato per il momento. Stasera ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, per la dedizione e per la voglia. Bisogna analizzare e migliorare le palle inattive".

Cosa si porta in vista della sfida con la Lazio?

"La squadra ha fatto una buona partita sotto l'aspetto fisico e tecnico, anche la traversa è venuta fuori da un'imbucata. Si è preso un gol che si poteva evitare, in quei momenti lì c'è un po' di stanchezza. Stasera non sono arrabbiato".

Dove vede la luce se la vede?

"Abbiamo tre giorni per preparare la sfida con la Lazio, dopo la sosta recuperiamo gli infortunati. Purtroppo nel calcio ci sono anche questi momenti, vanno affrontati con grande voglia di rivalsa".

Bisogna aspettarsi decisioni forti?

"E' sei giorni che siamo fuori, domani bisogna rientrare e quando rientreremo e poi decideremo. Domenica è una partita molto importante, nel calcio queste cose ci sono e vanno affrontate. La prestazione di stasera è stata meglio di quella di domenica sicuramente".